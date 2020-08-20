Фонды дольщиков не созданы в шести регионах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Региональные фонды защиты прав дольщиков не созданы в шести регионах Российской Федерации. Об этом сообщил в четверг генеральный директор федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Согласно законодательству, достройка проблемных объектов может вестись как силами федерального Фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"Во многих субъектах созданы местные фонды. Действительно, это нам большое подспорье. Всего в шести субъектах такие фонды не созданы, мы ожидаем их в ближайшее время", - сказал Тимофеев, добавив, что это ускорит решение вопроса обманутых дольщиков в России.

По последним данным, в едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.