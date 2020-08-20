Власти Прикамья просят правительство перераспределить деньги на расселение аварийных домов

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края попросили правительство РФ перераспределить средства, заложенные на 2022-2024 годы, для расселение жильцов из аварийных домов в 2021 году, чтобы помочь улучшить условия проживания более 9 тыс. человек. Об этом в пятницу в Instagram сообщил врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

​"Пермский край входит в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья. В связи с тем, что мы опережающими темпами расселяем аварийку, попросили федерацию перераспределить средства, заложенные на 2022-2024 годы, уже на следующий год. Это значит, что вместо запланированных 2 млрд рублей мы смогли бы направить на расселение жителей региона 6 млрд рублей. Это позволит более 9 тысячам человек улучшить условия проживания", - написал он.

Ход расселения пермяков из аварийного жилья в Пермском крае приехал проконтролировать полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. По словам Махонина, он готов поддержать инициативу региональных властей о перераспределении средств. "В ближайшее время у нас будет окружное совещание по жилищному строительству. Если есть потенциал, и с учетом важности этих вопросов, финансирование может быть поддержано", - приводятся в сообщении на сайте краевого правительства слова Комарова.

По данным, опубликованным на сайте, на начало августа в Перми числится 470,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживает 21,7 тыс. человек. Всего же в Пермском крае имеется 818 тыс. кв. м аварийного жилья с почти 50 тыс. жителями. Расселение ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и региональной программы. В период 2019-2025 годов в Пермском крае должны ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 600 тыс. кв. м и предоставить новые квартиры 37 тыс. человек.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, которая прошла в формате видеосвязи, отметил, что в регионе наблюдается высокий уровень аварийного жилья и поручил проработать эту проблему.