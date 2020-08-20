Мутко сообщил, что свыше 75% строящегося в России жилья покупается в ипотеку

"Сегодня в среднем более 1 млн граждан берут ипотечные кредиты. В 2019 году - 1,3 [млн], к 30-му должно быть 2,5 млн семей. 75% строящегося жилья покупается в ипотеку", - сказал он на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Мутко напомнил, что количество российских семей, ежегодно улучшающих жилищные условия, должно вырасти на 35% - с 3,7 млн домохозяйств в 2019 году до 5 млн в 2030 году. "Для этого необходимо поддерживать объем качественного предложения. Объем ввода жилья должен увеличиться почти на 50%, до 120 млн кв. м", - отметил Мутко.

Он добавил, что ДОМ.РФ разрабатывает детальную программу развития индивидуального строительства и готов включиться в общую работу по этому направлению. По его словам, каждый год около половины ввода жилья обеспечивается за счет индивидуальных домов. В 2019 году 38,5 из 82 млн кв. м жилья приходится на ИЖС. "По последним опросам, свыше 40% граждан рассматривают индивидуальное жилье как более предпочтительное "городскому" формату", - привел данные ВЦИОМ генеральный директор ДОМ.РФ.