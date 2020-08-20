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В Мурманской области надеются на распространение льготной ипотеки на регион

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, если сделать для Арктики 2% ипотеку, то уровень стабильного спроса даст финансовую возможность реализовывать большие проекты

МУРМАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области надеются добиться распространения льготной ипотеки для молодых семей на регион по аналогии с программой, действующей на Дальнем Востоке. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в четверг на онлайн совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан под председательством заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Мы надеемся на Минстрой с точки зрения поддержки в рамках программы "Стимул" средств на инфраструктуру. И, конечно, хотелось бы обратиться с просьбой, как системное решение, по аналогии с Дальним Востоком это предусмотреть возможность льготной ипотеки для семей. Мы видим, что на Дальнем Востоке это дает серьезный эффект, понятно, что если сделать для Арктики 2% ипотеку, то уровень стабильного спроса, который сегодня и так растет, он, конечно, даст возможность финансовую реализовывать какие-то большие проекты", - сказал Чибис.

Он также отметил, что модель дальневосточной ипотеки может быть применима и в других регионах Арктической зоны. Медведев в ходе совещания допустил распространение схем с льготной ипотекой на арктические регионы.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительство РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе или владельцы дальневосточного гектара. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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