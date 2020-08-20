Ввод жилых домов в России в июле упал на 4,5%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ввод жилых домов в России за июль 2020 года уменьшился по сравнению с июнем на 4,5% - без учета жилых домов на участках для садоводства. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата, распространенном в четверг.

Всего в июле было введено 5,3 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для садоводства), тогда как в июне аналогичный показатель составил 5,5 млн кв. м.

Согласно статистике, в июле 2020 года возведено 623 многоквартирных дома, населением построено 23,8 тыс. жилых домов, из них 3,5 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 72,6 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 69,1 тыс.).

Всего в январе-июле 2020 года возведено 3,5 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 129,2 тыс. жилых домов, из них 16,6 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Мнение экспертов

Объем ввода жилья - волатильный показатель, и колебания величиной даже в несколько десятков процентов вверх или вниз постоянно случаются, прокомментировала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "В целом с начала года ввод жилья снижается (он примерно на 20% ниже, чем в 2019 году - прим. ТАСС), и это можно считать сигналом к тому, что по итогам 2020 года ввод жилья сократится", - сказала эксперт.

Ситуация с пандемией, введение различных ограничений серьезно сбавили темпы, а в ряде регионов строительство и вовсе было приостановлено на полтора-два месяца, соответственно, произошли различные сдвиги сроков, уточнил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. "Кроме того, все мы помним, что правительством была запущена программа субсидирования ипотеки под 6,5%, которая действительно стала флагманом среди мер поддержки жилищного строительства (завершается 1 ноября - прим. ТАСС)", - сказал Алексеенко.

Программа распространяется на покупку квартир на стадии строительства. Если дом уже введен, то на квартиру уже не будет распространяться льготная ипотечная ставка, привлекательная для покупателей. "В связи с этим мы не исключаем, что некоторые застройщики предпочли сдвинуть сроки сдачи объектов на осень, тем самым обеспечив себе продажи квартир по льготной программе", - предполагает эксперт. Он добавил, что, отталкиваясь от вышеуказанных причин, при условии отсутствия второй волны пандемии, уже осенью рынок недвижимости может выйти в плюс по объемам ввода.