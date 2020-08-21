Около 8 млн кв. м недвижимости планируют построить за три года в Новой Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Почти 8 млн кв. м недвижимости планируется построить за три года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Из них 3 млн будет составлять нежилая недвижимость, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"За три года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы планируется построить около 8 млн кв. м. недвижимости. Из них 3 млн будет составлять нежилая недвижимость, благодаря строительству которой в ТиНАО создадут около 80 тыс. рабочих мест. Районы округов развиваются комплексно - вместе с жильем строятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры", - приводятся слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

В сообщении отмечается, что девелоперы придерживаются комплексного подхода, объединяющего современную архитектуру и инженерные решения, высокий уровень проектирования и качества строительства. Объем жилой и коммерческой недвижимости, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году, увеличится от 5 до 10 %. По вводу домов ИЖС также ожидается увеличение до 10% к уровню 2019 года.