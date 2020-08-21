Кабмин ускорит расселение аварийного жилья в России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство ускорит расселение аварийного жилья на территории Российской Федерации. Как сообщает в пятницу официальный сайт кабмина, решение об этом было принято в среду на заседании правительства.

"Минфину России (А. Г. Силуанову) обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 млрд рублей Минстрою России в целях опережающего расселения аварийного жилья", - говорится в материалах. Согласно решению, сроки по переселения из аварийного жилья намерены ускорить.

Минстрою совместно с Минфином также поручается представить в правительство РФ предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию программ расселения аварийного жилья. Кроме того, отмечается необходимость увеличения финансирования расселения аварийного жилья в 2022 году за счет средств 2024 года.

Об ускорении расселения

В начале июня правительство России представило президенту общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.