Эксперт считает, что затраты на отопление можно сократить в каждом пятом старом доме

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Инициатива модернизации теплоснабжения многоквартирных домов постройки 1970-1980 годов, которая приведет к сокращению затрат на отопление, может затронуть до 20% жилищного фонда России. Такую оценку дал ТАСС в пятницу эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Как сообщала в пятницу газета "Известия", Союз потребителей предложил модернизировать теплоснабжение домов постройки 1970-1980 годов. Предлагается устанавливать в подвалах циркуляционные насосы. Это позволит равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде, в результате затраты жителей на тепло снизятся на 15%.

"Речь идет о домах типовой серии, срок службы которых истекает в 2030-2040 годах. Это примерно 20% жилищного фонда", - пояснил эксперт.

По словам Склянчука, для принятия решения по конкретному дому необходим энергоаудит, после которого специальные организации выдают энергопаспорт дома на пять лет. Стоимость таких работ в среднем составляет 30-40 тыс. рублей. Эксперт также отметил, что установка индивидуального теплового пункта в доме не всегда является экономически целесообразной - все зависит от сроков окупаемости и устранения других энергопотерь. "Например, сократить потребление можно за счет утепления фасадов и цоколя, замены окон, дверей в подъездах", - сказал он.

Склянчук добавил, что сегодня комплексное повышение энергоэффективности дома может происходить двумя путями - капремонт или заключение энергосервиса. В первом случае могут быть привлечены кредитные средства или субсидии Фонда ЖКХ. Энергосервис предполагает заключение энергоресурсного контракта (предусмотрен 261-ФЗ) с обязательствами компании по экономии эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и технологий.