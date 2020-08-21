Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выдачи ипотечных кредитов в июле составили 320 млрд руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а июля прошлого года - на 53%, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По количеству в июле было выдано 129 тыс. ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года.

"Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

За январь - июль 2020 года выдачи жилищных кредитов сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле. В среднем ипотечный кредит выдавался на почти 2,5 млн руб. Средний срок кредитования превысил 16 лет.