Стоимость жилья в Москве около Северного речного вокзала может вырасти на 15-20%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Реконструкция Северного речного вокзала (СРВ) и прилегающей к нему парковой территории может спровоцировать рост цен на жилье в столичных Левобережном и Головинском районах. После завершения реконструкции цена на квартиры здесь может увеличиться на 15-20%, сообщил ТАСС в пятницу директор НИИ "Мостранспроект" Александр Поляков.

Такие данные следуют из прогнозной модели потенциальной стоимости жилья, рассчитанной НИИ. На данный момент стоимость 1 кв. м квартир в этих районах составляет от 160 до 165 тыс. рублей.

"Создание нового качественного общественного пространства на территории СРВ повысит комфорт проживания в прилегающих районах. Как и в случае с районами около Парка Горького, прогнозируется увеличение стоимости жилья районов Левобережный и Головинский. <...> После завершения реконструкции вокзала цена может увеличиться на 15-20%", - сказал Поляков.

Он добавил, что Парк Горького и "Музеон" располагаются в районе Якиманка Центрального административного округа, а на юге парк граничит с Донским районом Южного округа - с момента начала реконструкции в 2011 году по сравнению с 2015 годом, когда она была завершена, стоимость жилья в этих районах выросла в 1,5-2 раза.

Как уточнили в пресс-службе департамента столичного транспорта, в настоящее время ведется реконструкция здания Северного речного вокзала и прилегающей к нему территории. Территория набережной у вокзала, а также привокзальная площадь будут выполнены в едином стиле. Основная тема концепции реставрации - река. В южной части набережной будут расположены три бассейна с подогревом. На участке набережной напротив здания речного вокзала расположится уменьшенная копия "Канала им. Москвы" - ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине. Ручей частично повторит форму канала со стилизованными копиями существующих шлюзов.

Окончание реконструкции планируется в сентябре 2020 года.