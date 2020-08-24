"Известия": в России готовят стандарт работы строительных компаний в период пандемий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ совместно с девелоперами завершает разработку нового стандарта работы строительных компаний в период пандемий. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.

"Проект стандарта в финальной стадии разработки, в настоящее время проходит обсуждения с ФОИВами [федеральными органами исполнительной власти], региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками, - рассказал газете Стасишин.

Новые правила предполагают различные меры при режимах эпидемиологической ситуации, сообщил "Известиям" источник в одной из строительных организаций. Так, при интенсивном режиме реагирования нужно проводить семидневный карантин для прибывших из других регионов, тестировать их на наличие инфекции, а также соблюдать дистанцию в 1 м во время работ и использовать маски, если невозможно обеспечить дистанцию. При экстремальном режиме предполагаются двухнедельный карантин для прибывших из других регионов, использование масок и перчаток, соблюдение дистанции в 2 м.

Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов рассказал изданию, что необходимость такого документа возникла из-за сложившейся ситуации в строительной отрасли в период пандемии коронавируса. Он направлен на обеспечение безопасности рабочих и снижение вероятности вынужденной приостановки строительства. Исключить вторую волну инфекции невозможно, поэтому в отрасли должны быть готовы к любому итогу, пояснил Гарипов газете.