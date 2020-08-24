Власти Приморья исследуют предпочтения жителей для корректировки работ по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края начали проводить онлайн-опрос жителей региона, который позволит скорректировать работу по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Опрос касается предпочтений приморцев относительно собственного жилья: сколько из них хотели бы иметь собственный дом, а сколько - квартиру; пользуются ли они льготными ипотечными программами; какие условия жизни должны быть созданы в муниципалитете, куда они готовы были бы переехать", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Результаты опроса будут использованы в работе по выполнению показателей нацпроекта. Всего более 3 млн кв. м жилья предполагается построить на территории Приморского края до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Эти объемы планируется выполнить за счет комплексного освоения новых территорий.

В текущем году в крае планируется ввести в эксплуатацию 510 тыс. кв. м жилья, большей частью - во Владивостоке. При этом власти намерены снизить высокие цены на жилье, которые действуют в столице Дальнего Востока.

"Организация земельных участков в городской агломерации, освоение промышленных территорий, увеличение объемов строительства многоквартирных домов минимум в два раза позволит сделать жилье более доступным для населения. Также правительством России разработаны механизмы предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке - приморцы могут приобрести жилье по сниженной процентной ставке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.