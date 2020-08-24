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Мутко заявил, что россияне подали 500 тыс. заявок на льготную ипотеку

Гендиректор ДОМ.РФ напомнил, что до конца действия программы льготной ипотеки осталось чуть более двух месяцев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

"Сегодня количество заявок на такой кредит превысило полмиллиона - банки получили 501 тыс. заявлений. Активно идут и другие этапы оформления: уже выдано более 134 тыс. кредитов на 362,4 млрд рублей", - написал Мутко.

Он напомнил, что до конца действия программы льготной ипотеки осталось чуть более двух месяцев. По словам Мутко, льготная ипотека остается по-настоящему популярной мерой поддержки для людей, желающих улучшить свои жилищные условия.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% и увеличении суммы кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, до 900 млрд рублей.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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