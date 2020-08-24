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Почти 750 заявок на получение сельской ипотеки одобрили в Хабаровском крае в 2020 году

Общая сумма составила более 2 млрд рублей
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© Александр Рюмин/ТАСС

ХАБАРОВСК. 24 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк с начала года одобрил 747 заявок на получение льготного ипотечного кредита в сельской местности на общую сумму в размере более чем 2 млрд рублей в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края - начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации Андрей Романченко.

"По данным регионального филиала АО "Россельхозбанк", процентная ставка по льготному кредиту составляет 2,7% при наличии страхования жизни и здоровья и 3% при отказе от страхования. Средний размер займа - 2 760 000 рублей. В первой половине текущего года поступило 747 заявок", - сказал Романченко, добавив, что кредит одобрен для всех заявителей. По нескольким заявкам средства уже выданы, по остальным будут предоставлены позднее.

Романченко уточнил, что более 60% заявителей живут в городе. В основном желание купить жилье или участок на селе выказывают семьи с детьми, люди от 30 до 50 лет.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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