Согласование проекта перепланировки квартир в Москве перевели в онлайн-формат

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Согласовать проект планировки квартиры в Москве теперь можно только в онлайн-формате. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах теперь можно только онлайн. В бумажном виде документы больше не принимают. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства города Москвы "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

С 21 августа прием заявлений на получение госуслуги осуществляется только на mos.ru. Подать заявление можно в разделе "Жилье, ЖКУ, двор", воспользовавшись онлайн-услугой "Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме". Она разработана совместно с городским департаментом информационных технологий.

"Кроме того, сокращен перечень документов, которые необходимо предоставить. Так, больше не понадобятся протокол общего собрания, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, и журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Упростили и процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация", - говорится в сообщении.