Сумма выданных кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" превысила 34 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банки, участвующие в реализации "Дальневосточной ипотеки", с декабря выдали в рамках программы кредиты на общую сумму более 34,5 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

"На сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9 874 договора на получение дальневосточной ипотеки, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 34,5 миллиарда рублей. Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти. За прошедшую неделю количество новых обращений на получение льготного кредита составило без малого 1 000. Большинство заявок на получение льготной ипотеки под 2% поступает от молодых семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирующие позиции в реализации программы занимает Приморский край, где уже выдано более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 9,9 млрд рублей. На втором и третьем месте находятся Якутия и Хабаровский край. Далее следуют Бурятия, Амурская и Сахалинская области.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

В ходе рабочей поездки на Дальний Восток председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу на вторичный рынок жилья в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек. Он поручил внести соответствующие изменения в нормативную базу. Сейчас ипотеку под 2% на вторичную недвижимость можно взять только в сельской местности. Однако на Колыме и Чукотке почти все сельские территории относятся к городским округам, поэтому получить льготную ипотеку на вторичную недвижимость там пока нельзя.