Число сделок со вторичным жильем в Москве в июле выросло на 30% относительно июня

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 11 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в июле, что на треть больше относительно июня, но на 10% меньше в годовом выражении, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в июле 2020 года зарегистрировано 11 303 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 30% больше, чем месяцем ранее (8 689). В сравнении с июлем прошлого года, когда было оформлено 12 563 договора, показатель снизился на 10%", - говорится в сообщении.

В целом с января по июль зарегистрировано 63,2 тыс. сделок на вторичном рынке, что на четверть (25%) меньше аналогичного периода прошлого года (84,6 тыс.).

"Eсли сравнивать ежемесячные показатели, то в апреле-мае спад на вторичном рынке жилья по отношению к прошлому году составил 64-65%, тогда как уже по итогам июля зафиксирован наименьший с апреля разрыв в годовом выражении - 10%", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

Он считает, что, несмотря на возросшую доступность ипотеки на новостройки, объем сделок на вторичном рынке жилья вполне сопоставим с сегодняшними условиями рынка. "При сниженной ключевой ставке ЦБ РФ банки стали предлагать более мягкие кредитные условия на покупку вторичного жилья, да и сами продавцы рассматривают возможность снижения цены, чтобы переманить покупателей с первичного рынка", - отметил Майданов.