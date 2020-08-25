Минстрой намерен стимулировать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Минстрой России планирует внести изменения в законодательство с тем, чтобы заинтересовать инвесторов перспективой вложений в социальное арендное жилье, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Мы совместно [с ДОМ.РФ] готовим ряд изменений в законодательство для того, чтобы инвесторам, которые будут заниматься этим направлениям, было интересно вкладывать туда денежные средства. Это направление очень важное и перспективное", - сказал Якушев.

Замглавы Минстроя Юрий Гордеев ранее сообщал, что министерство разработало концепцию программы социальной аренды, которая предполагает строительство к 2023 году 30 млн кв. м доступного наемного жилья для 714 тыс. малообеспеченных семей. По его словам, программа будет вынесена на обсуждение в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

Арендное жилье является одним из механизмов решения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.