{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой: финансирование расселения аварийного жилья не уменьшится из-за коронавируса

В ведомстве занимаются формированием и бюджетными корректировками, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не повлияет на финансирование программы расселения аварийного жилья в России, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Мы сейчас как раз занимаемся формированием и бюджетными корректировками. Рассчитываем на то, что несмотря на те сложности, которые возникли в связи с коронавирусом, программа у нас не уменьшится и останется ровно в тех же размерах, как она была до этого момента", - сказал министр.

По словам Якушева, расселение аварийного жилья в России - один из самых важных вопросов. Он отметил, что программа востребована, люди ее ждут. "Объемы аварийного фонда, конечно, сегодня в РФ достаточно большие", - добавил министр.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных из непригодного жилья граждан - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Минстрой намерен стимулировать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья
Ранее министерство разработало концепцию программы социальной аренды, которая предполагает строительство к 2023 году 30 млн кв. м доступного наемного жилья для 714 тыс. малообеспеченных семей
Читать полностью