Минстрой: финансирование расселения аварийного жилья не уменьшится из-за коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не повлияет на финансирование программы расселения аварийного жилья в России, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Мы сейчас как раз занимаемся формированием и бюджетными корректировками. Рассчитываем на то, что несмотря на те сложности, которые возникли в связи с коронавирусом, программа у нас не уменьшится и останется ровно в тех же размерах, как она была до этого момента", - сказал министр.

По словам Якушева, расселение аварийного жилья в России - один из самых важных вопросов. Он отметил, что программа востребована, люди ее ждут. "Объемы аварийного фонда, конечно, сегодня в РФ достаточно большие", - добавил министр.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных из непригодного жилья граждан - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.