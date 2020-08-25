Число сделок с ипотекой в Москве увеличилось в июле на 14% в годовом исчислении

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число сделок с ипотекой в Москве по итогам июля 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного Росреестра.

"В июле 2020 года зарегистрировано 9 147 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 10% выше июньского показателя (8 347). В то же время в годовом выражении рост составил 14% - в июле 2019 года было зарегистрировано 8 015 ипотек", - говорится в сообщении.

В материалах добавляется, что всего за семь месяцев 2020 года зарегистрировано свыше 47 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (50 387).

Комментируя данные показатели, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что если в июне был значительный всплеск активности, то июльский рост выглядит умеренным. "Тем не менее обуславливающие факторы остались прежними - это стабильный интерес москвичей к госпрограмме льготного ипотечного кредитования, особенно после увеличения лимита покупки квартиры в столице до 12 млн рублей, а также очередное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ", - цитирует его пресс-служба.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.