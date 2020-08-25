В ведение Минстроя передали шесть учреждений, выполняющих функции госзастройщиков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении к ведению Минстроя России шести федеральных казенных учреждений, которые выполняют функции государственных застройщиков. Документ во вторник опубликован на портале правовой информации.

"Минстрою России обеспечить в 2-месячный срок осуществление мероприятий, направленных на реализацию настоящего распоряжения", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, к ведению министерства строительства и ЖКХ отнесена, в частности, отнесена Дирекция физической культуры и спорта, которая выполняет функций государственного заказчика (застройщика) по проектированию, строительству и реконструкции объектов спорта. Учреждение ранее было отнесено к ведению Минспорта.

Кроме того, Минстрою передали Дирекцию единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту (находилась в ведении Минобрнауки), Дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации (ранее - Минкультуры) и Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации (Санкт-Петербург, ранее - Минкультуры).

В ведении Минстроя теперь также будут Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы и Дирекция единого заказчика-застройщика (находилась в ведении Минздрава).

Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года.