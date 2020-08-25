Глава Минстроя допустил перенос задачи нацпроекта по вводу жилья на 2026 год

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Задачу нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному вводу 120 млн кв. метров жилья предлагается перенести на 2026 год, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании в Архангельской области.

"Самый главный сегодня показатель, по которому у нас с субъектами всегда идут дискуссии, - это ввод жилья. Поэтому <…> то, что предлагается сегодня, - это 100 млн кв. м к 2024 году и уже в 2026 году 120 млн. Вот эти цифры будут самыми дискуссионными сегодня для субъектов РФ", - сказал Якушев.

Он добавил, что в 2020 году достаточно серьезно изменились условия. "Пандемия выявила очень много, скажем так, вопросов, пробелов, белых пятен, как мы говорим, теперь с корректировкой на это мы должны, естественно, принять с вами все необходимые решения", - пояснил министр.

Новый паспорт нацпроекта необходимо представить к октябрю, отметил Якушев.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года. Обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья является основным целевым показателем нацпроекта "Жилье и городская среда".