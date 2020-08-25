Минстрой объединит функции госзаказчика объектов инфраструктуры

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минстрой России объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Объединение в Минстрое функций заказчика по объектам инфраструктуры позволит эффективнее управлять проектами, повысить их качество, снизить сроки их реализации, а также предотвратить появление незавершенного строительства в стране", - сказали в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении к ведению Минстроя России шести федеральных казенных учреждений, которые выполняют функции государственных застройщиков. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, который раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года.