В Минстрое сообщили, что площадь жилья в стадии строительства в России сократилась на 28%

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Количество квадратных метров жилья, находящегося в процессе строительства, в 2020 году снизилось на 28% по сравнению с 2019 годом. Об этом в ходе совещания с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева в Архангельске сообщил его заместитель Никита Стасишин.

"У нас сегодня в стройке находятся порядка 98,3 млн кв. метров, что меньше на 28% относительно показателя прошлого года", - сказал он.

Якушкев назвал снижение площадей в стадии стройки в стране самой главной проблемой для строительной области на сегодняшний день. Это приведет к снижению ввода нового жилья в перспективе двух-трех лет при том, что в 2024 году необходимо достичь показателя по вводу новостроек в 100 млн кв. м.

"Это все, что будет вводиться в ближайшее время. <…> Проектное финансирование не заработало в том виде, в котором оно должно заработать. Новые площадки [под строительство] они [застройщики] не выходят осваивать сегодня, а это как раза наша перспектива", - выделил причину сложившей ситуации министр.