Путин обсудит с кабмином новые подходы в сфере строительства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Участники мероприятия обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства", - говорится в сообщении. С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. "Помимо основного вопроса, будет рассмотрен ряд текущих актуальных тем", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Путин регулярно проводит совещания с правительством, на которых обсуждаются актуальные вопросы повестки дня. Предыдущее совещание с кабмином состоялось 11 августа.

Дебюрократизация стройки

После прихода в правительство в январе Хуснуллин назвал среди первоочередных задач курируемого им Минстроя проработку нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, а также кардинальное изменение подхода к ценообразованию.

В июле президент РФ на заседании совета по нацпроектам, говоря об устранении административных и бюрократических барьеров в строительной отрасли, подчеркнул, что действовать в этом направлении нужно более энергично и решительно, однако не в ущерб качеству и безопасности зданий и сооружений. Как затем отметил глава Минстроя Владимир Якушев, министерство продолжит работать над снятием ограничений и переводом некоторых норм в строительстве в разряд необязательных, помня при этом о требованиях безопасности. По словам министра, помимо снятия административных барьеров в действующем законодательстве, необходимо разрабатывать новые нормативно-технические документы, соответствующие современным требованиям.

21 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении к ведению Минстроя России шести федеральных казенных учреждений, которые выполняют функции государственных застройщиков. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Хуснуллина, объединение в Минстрое функций заказчика по объектам инфраструктуры "позволит эффективнее управлять проектами, повысить их качество, снизить сроки их реализации, а также предотвратить появление незавершенного строительства в стране".