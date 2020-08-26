Владельцы аварийного жилья на Алеутских островах получили новые квартиры

ТАСС, 26 августа. Дом на 12 квартир ввели в эксплуатацию в селе Никольское на острове Беринга (Командорские острова, Камчатский край). Ключи от новых квартир получили проживающие в аварийных домах семьи, сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным правительства, здание построено с помощью сборных конструкций. Такие проекты реализуются в селе с 2013 года. "Жилье зарекомендовало себя как теплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов — за счет так называемого гибкого фундамента. Строительство еще одного дома в рамках проекта должно быть завершено до зимы", - уточняется в сообщении.

Село Никольское является административным центром Алеутского района и единственным населенным пунктом на всей территории островов. Завершение строительства и сдача дома на 12 квартир имеет большое значение для села, так как в нем проживают всего чуть более 650 человек.

Работа по строительству нового жилья в регионе ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда". Он был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.