Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"На первичном рынке жилой недвижимости в июле оформлено 5 159 договоров - на 6% больше, чем месяцем ранее (4 855 ДДУ). В годовом выражении данный показатель снизился на 9% - в июле прошлого года оформлено 5 652 ДДУ", - говорится в материалах.

Всего с января 2020 года зарегистрировано 46,6 тыс. договоров долевого участия, включая жилой и нежилой фонды. Это на 30% меньше аналогичного периода прошлого года (66,9 тыс. ДДУ) и на 13% ниже, чем двумя годами ранее (53,6 тыс. ДДУ).

"В целом, если сравнивать с маем - как наиболее сложным месяцем для оформления сделок в связи с режимом самоизоляции москвичей и ограничениями в работе центров госуслуг, то июль вырос на 72%. Таким образом, статистика подтверждает эффективность государственной поддержки москвичей и факт восстановления активности на рынке недвижимости", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.