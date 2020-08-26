Аренда комнат подешевела в Москве и Петербурге на фоне роста в других городах России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ставки аренды на комнаты уменьшились в Москве и Санкт-Петербурге на фоне роста в других крупных городах России с начала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Цены на комнаты анализировались в 70 городах РФ с населением более 300 тыс. человек.

"Примечательно, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (минус 6,5%), Московская область (минус 6,5%) и Санкт-Петербург (минус 4,6%)", - приводятся в исследовании слова генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко.

Согласно исследованию, рост ставок на комнаты в аренду с начала 2020 года зафиксирован в 39 городах из 70, из них рост более 5% отмечен в 15 городах. В среднем по стране ставки выросли на 1,5% до 6,7 тыс. рублей в месяц. Лидером роста цен на аренду комнат стал Севастополь - рост на 24,1% с 7,9 тыс. до 9,8 тыс. рублей в месяц с начала года. В Сочи аренда комнат поднялась в цене с начала года на 12,1% - с 11,5 тыс. до 12,9 тыс. рублей. По данным аналитиков, курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной - некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц.

Кроме того, существенно прибавили в ставках аренды на комнаты Барнаул (плюс 18%), Пенза (плюс 15%), Волгоград (плюс 14,2%), Мурманск (плюс 12,3%), Якутск (плюс 12,1%), Белгород (плюс 9%) и Астрахань (плюс 8,8%).

Подорожание самого экономичного съемного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике, считает Луценко. "Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%", - отметил он.