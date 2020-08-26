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Минстрой считает, что строительная отрасль России вышла из кризиса

При этом в ведомстве призвали работать с увеличением предложения на рынке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов за первые семь месяцев 2020 года. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на летнем бизнес-бранче для девелоперов ИД "Коммерсантъ".

"Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - сказал он.

Стасишин отметил, что увеличение предложения квартир в новостройках - основная задача, выполнение которой необходимо для выхода на показатели, установленные национальным проектом "Жилье и городская среда". Он отметил, что к настоящему моменту за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья немного меньше показателя прошлого года - на 7-8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - сказал замминистра.

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