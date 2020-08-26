Росреестр Москвы сообщил об успешном переходе на информационную госсистему недвижимости

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Переход управления Росреестра по Москве на федеральную государственную информационную систему единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) был успешным. Об этом сообщила в среду замруководителя ведомства Мария Макарова.

"С 8 июля - это тот период, когда мы внедрились в новую базу, по 9 августа в управление поступило порядка 125 тыс. заявлений, и на 9 августа практически по всем ним были приняты решения, что говорит об успешном переходе на новую базу", - сказала Макарова на бизнес-бранче девелоперов.

Она добавила, что переход на новую систему требует нового опыта и занимает определенное время, поэтому все сотрудники управления, многофункциональных центров Москвы и кадастровой палаты прошли специальное обучение и отладили механизм дальнейшего взаимодействия.

По словам Макаровой, ФГИС ЕГРН позволит сделать процесс принятия решений более прозрачным, а также сделает более оптимальным взаимодействие всех органов и организаций, участвующих в оказании госуслуг по регистрации прав.

На сегодня ФГИС ЕГРН действует в 72 субъектах. Эта система позволяет объединить Единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН) в единый государственный информационный ресурс и обеспечить достоверность сведений ЕГРН. Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг, сокращает их сроки, а также позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, Федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.