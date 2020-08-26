Декларация об объекте недвижимости будет защищена электронной подписью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Декларация о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости будет защищена квалифицированной электронной подписью. Правительство Москвы усилило защиту данных граждан и предпринимателей при подаче информации об имуществе, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве изменился порядок подачи данных об имуществе при определении кадастровой стоимости. Теперь декларация о характеристиках объекта недвижимости будет защищена квалифицированной электронной подписью. До настоящего момента для ее получения на портале mos.ru нужно было подать заявление, загрузить декларацию и получить ответ города. После модернизации основной алгоритм не изменился, при этом весь процесс теперь обязательно визируется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председателя оперативного штаба по экономическим вопросам Владимира Ефимова.

Также существенно сократился срок, в течение которого заявитель может получить отказ в рассмотрении декларации. Теперь уведомление о причинах придет не позднее, чем через пять дней. Ранее этот период составлял до 20 дней.

Отмечается, что предоставляемая информация необходима городу для определения кадастровой стоимости конкретных зданий, сооружений, помещений и земельных участков. Владельцам важно раскрывать параметры своего имущества: от его кадастровой стоимости зависят, в том числе размеры налогов, арендной платы и других платежей. Подать декларацию собственники - граждане и бизнесмены - могут тремя способами: лично в ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", по почте и на портале mos.ru.