Сбербанк запустил сервис дистанционного открытия аккредитива с платежом на счет эскроу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты при покупке жилья в новостройке могут дистанционно открыть аккредитив с платежом на счет эскроу в мобильном приложении, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Дольщик сможет открыть в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" не только счет эскроу, но и аккредитив с дальнейшим платежом на счет эскроу. В итоге сделка проходит полностью в дистанционных каналах, экономя время клиентов", - приводятся в сообщении слова директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко.

Для этого необходимо подтвердить в мобильном приложении договор счета эскроу, после чего автоматически будет сформировано заявление на аккредитив. Клиент получит СМС-сообщение со ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Для использования сервиса застройщику необходимо сообщить в банк объекты, расчеты по которым производятся по данной схеме.

Ранее Сбербанк провел первую в России полностью удаленную сделку по оформлению счета эскроу как застройщиком, так и дольщиком. Однако при этом открывался аккредитив с платежом на расчетный счет застройщика, а не на эскроу.

На счетах эскроу хранятся средства граждан, вложенные в приобретение жилья, воспользоваться ими застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Аккредитив - открытый в банке специальный счет, который дает возможность зарезервировать находящуюся на нем сумму. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк обязуется выплатить эти средства получателю. Аккредитив является одной из наиболее популярных форм при покупке жилья, поскольку минимизирует риски сделок - банк выступает гарантом и берет на себя ответственность за осуществление выплаты средств.