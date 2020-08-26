Девелопер "Инград" заявил о близких к нулю ставках проектного финансирования

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ставки проектных банковских кредитов на строительство жилья в ряде новостроек ГК "Инград" в Московском регионе приблизились к нулю, что связано с темпами продаж. Об этом сообщил в среду вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский на летнем бизнес-бранче для девелоперов ИД "Коммерсантъ".

"Из 10 проектов в пяти мы достигли такого качества продаж и цен, что там ставки проектного финансирования меньше 1%. Есть ставки одна сотая, одна десятая, две десятых процента годовых", - сказал он.

Вице-президент компании отметил, что сейчас средневзвешенная ставка выдачи проектного финансирования девелоперам банками по России составляет около 5%. По его словам, в регионах она немного выше из-за меньшей рентабельности продаж. Как сообщали в Сбербанке, ставка проектного финансирования пересчитывается ежемесячно и зависит от наполнения средствами эскроу-счетов, открытых в рамках финансируемого проекта.

Бортневский подчеркнул, что компании, которые смогли оценить пользу от стратегического партнерства с банками в рамках проектного финансирования, эффективнее работают в период пандемии. По его словам, сейчас более 60% всех продаж компании "Инград" ведется по эскроу-счетам, среди ключевых партнеров - Сбербанк, ДОМ.РФ, ВТБ, Банк Открытие. "Нам удобно работать по эскроу-счетам", - добавил он.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,4 млн кв. м жилья, являясь пятым в России девелопером по текущему объему строительства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию, строительство ведется за счет банковских кредитов. К настоящему моменту около 40% жилья в России строится с использованием счетов эскроу.