Более 3 тыс. жителей Курганской области расселят из аварийных домов до 2024 года

ТАСС, 26 августа. Правительство Курганской области планирует расселить из аварийных домов более 3 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области до 2024 года будет расселено 3094 человека из 1570 помещений, площадью 46 901 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие показатели планируют достичь по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Сейчас власти одновременно осуществляют несколько этапов переселения жителей из аварийного жилья - за 2019-2020 годы, 2020-2021 и 2021-2022, сообщает пресс-служба со ссылкой на директора Департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ региона Ирину Саблукову. "По результатам реализации этих трех этапов в нашем регионе будет расселено 885 человек из 456 жилых помещений общей площадью 13 505 кв. м", - цитирует ее пресс-служба.

В этом году предстоит расселить 330 человек из 6090 кв. м аварийного жилья, сейчас по проекту переселились 191 человек.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных из непригодного жилья граждан - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.