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Более 3 тыс. жителей Курганской области расселят из аварийных домов до 2024 года

До конца текущего года новые квартиры получат 330 человек

ТАСС, 26 августа. Правительство Курганской области планирует расселить из аварийных домов более 3 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области до 2024 года будет расселено 3094 человека из 1570 помещений, площадью 46 901 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие показатели планируют достичь по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Сейчас власти одновременно осуществляют несколько этапов переселения жителей из аварийного жилья - за 2019-2020 годы, 2020-2021 и 2021-2022, сообщает пресс-служба со ссылкой на директора Департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ региона Ирину Саблукову. "По результатам реализации этих трех этапов в нашем регионе будет расселено 885 человек из 456 жилых помещений общей площадью 13 505 кв. м", - цитирует ее пресс-служба.

В этом году предстоит расселить 330 человек из 6090 кв. м аварийного жилья, сейчас по проекту переселились 191 человек.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных из непригодного жилья граждан - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

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