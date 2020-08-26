Спрос на дальневосточную ипотеку превысил предложение на первичном рынке жилья

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек оформили дальневосточную ипотеку под 2% за 8 месяцев действия программы, при этом количество желающих воспользоваться ей превышает число квартир на первичном рынке. Об этом сообщил в среду глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"Помимо нового, на Дальнем Востоке, безусловно, сохранятся и программы, которые уже работают в округе: упрощенная процедура получения земли - "дальневосточный гектар" и льготная ипотека под 2%. Об ипотеке хотел бы немного подробнее сказать. За 8 месяцев больше 9 тыс. человек взяли кредиты и справляют новоселье в многоквартирных домах и в своих домах на земле", - сказал Козлов.

При этом министр подчеркнул, что программа пользуется большим спросом, и новостроек не всегда хватает, чтобы обеспечить жильем всех желающих. "Программа пользуется спросом, но новостроек не хватает. В нацпрограмме [развития Дальнего Востока] прописана поддержка новых территорий для комплексной жилищной застройки инфраструктурой. Но региональные власти, несмотря на федеральную помощь, тоже должны комплексно подходить и решать проблему", - сказал он.

По словам Козлова, на начало августа на первичном рынке доступно для продажи 15 тыс. квартир, тогда как взять льготную ипотеку готовы 47 тыс. семей.

Ранее в ходе рабочей поездки на Дальний Восток председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу на вторичный рынок жилья в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек. Он поручил внести соответствующие изменения в нормативную базу. Сейчас ипотеку под 2% на вторичную недвижимость можно взять только в сельской местности. Однако на Колыме и Чукотке почти все сельские территории относятся к городским округам, поэтому получить льготную ипотеку на вторичную недвижимость там пока нельзя.