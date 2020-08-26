Хуснуллин: работа по снятию административных барьеров в строительстве будет продолжена

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России продолжит работу по снятию административных барьеров в строительстве, планируется привести в соответствие 2-3 тыс. норм. Об этом сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства.

"Хочу сказать, что работа на этом не останавливается. Мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что из 10 тыс. 3 тыс. обязательных требований в области строительства стали рекомендательными.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июля сообщал, что подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Хуснуллин в свою очередь подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство в свою очередь подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.