{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выдача ипотеки в России возросла на 20% по сравнению с показателями 2019 года

По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2020 года выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки вырос в России на 20%, количество кредитов увеличилось на 17% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы перевыполнили показатели по ипотеке прошлого года, правда, с учетом рефинансирования. Физически ипотечных кредитов выдано на 17% больше, в деньгах выдано на 20% больше по отношению к аналогичной дате 2019 года, а 2019 год был не самый плохой по ипотеке", - сказал Хуснуллин.

По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2020 года выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Спрос на дальневосточную ипотеку превысил предложение на первичном рынке жилья
За первые восемь месяцев действия программы кредит на льготных условиях взяли более 9 тыс. человек
Читать полностью