Хуснуллин ожидает снижения ввода жилья по итогам 2020 года на 5%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ввод жилья на территории России снизится на 5% по итогам 2020 года по отношению к уровню 2019 года. Такой прогноз дал в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на телеканале "Россия-24" по итогам совещания, которое провел президент Владимир Путин с членами правительства.

"Падение будет около 5%. Но это на самом деле не так много, учитывая, что мы два месяца практически, особенно Москва и Московский регион, вообще стояли, не строили ничего, а у них 20% объемов многоквартирного жилья в стране", - сказал он.

По словам Хуснуллина, на следующий год при удачном раскладе удастся достичь показателей 2019 года. "Учитывая, что по прогнозу экономика восстановится в 2022 году, если нам в 2021 году это удастся, это будет большой победой", - добавил он.

Как сообщалось, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.