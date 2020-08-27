Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Приморский край получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.

"Состоялась встреча с министром финансов по вопросу выделения дополнительных денежных средств пострадавшим дольщикам. Это было распоряжение президента РФ в прошлом году, чтобы в течение трех лет по 1 млрд рублей выделялось на достройку домов. Этот вопрос министерство финансов решило, и Приморскому краю будут выделены дополнительные средства в размере 1 млрд рублей на решение этой важной и очень острой проблемы для многих жителей края", - сказал Кожемяко.

В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в их проблеме, этот вопрос был поднят на встрече главы государства с общественностью Дальневосточного федерального округа в сентябре 2019 года. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию осуществляется также в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. В 2019 году было введено в строй пять проблемных домов.

На заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое 18 августа в Благовещенске провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Кожемяко заявил, что Приморский край может решить проблему обманутых дольщиков к 2022 году, если получит 2 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели.