В Туле до конца года планируют возобновить достройку домов для 820 обманутых дольщиков

ТУЛА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют, что завершение строительства домов для 820 дольщиков начнется в четвертом квартале 2020 года. На эти цели Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства направит более 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба облправительства по итогам заседания региональной межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства.

"Обсудили завершение строительства домов в ЖК "Времена года" и первом Юго-восточном микрорайоне, начатое обанкротившейся компанией "Фаворит". Сегодня ответственность за их достройку и передачу квартир владельцам несет региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Руководитель фонда Анастасия Иващенко сообщила, что сейчас ведется регистрация объектов незавершенного строительства, проводится обследование технического состояния домов, готовятся экспертные заключения. Возобновление строительства запланировано на IV квартал 2020 года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

После банкротства компании "Фаворит", по данным пресс-службы, региону переданы два недостроенных дома в первом Юго-восточном микрорайоне и три дома во "Временах года". "Для достройки домов в конце прошлого года заключено соглашение между наблюдательным советом публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" и региональным фондом на сумму более 1 млрд рублей. Это позволит решить проблемы 820 дольщиков", - отметили в пресс-службе, добавив, что суммарно им будет передана 621 квартира.

Как сообщалось, уголовные дела в отношении руководителя строительной компании "Фаворит" возбудило в марте 2019 года следственное управление УМВД по Тульской области, бизнесмен обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и в злостном неисполнение вступивших в законную силу решений судов (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По версии следствия, директор "Фаворита" совершил несколько сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации на сумму более 100 млн рублей за счет средств дольщиков. В итоге два многоквартирных дома введены в эксплуатацию со значительным нарушением сроков - свыше полугода, строительство еще двух многоквартирных жилых домов до настоящего времени не завершено. Ущерб, причиненный участникам долевого строительства, оценивается на сумму свыше 790 млн рублей. В августе 2020 года прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение, материалы уголовных дел переданы в суд.