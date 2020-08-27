Объем денег на счетах эскроу в июле вырос на 19%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья в июле продолжил расти, увеличившись на 19%, до 500,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, в июле увеличился на 19%, до 500,7 млрд рублей. Количество счетов эскроу выросло за месяц на 22%, до 148,4 тыс. Общий лимит заключенных между банками и застройщиками кредитных договоров превысил 1,56 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Регулятор связывает рост рынка жилищного проектного финансирования, в частности, с мерам государственной поддержки.

Поддержка государства

Программа государственной поддержки по ипотечным кредитам заработала 20 апреля 2020 года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

Проектное финансирование строительства жилья

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.