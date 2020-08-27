Единый госзаказчик в сфере строительства может быть создан в форме госкорпорации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ прорабатывает правовую форму создания единого госзаказчика в сфере строительства всех бюджетных строек, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в течение недели. Об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Я думаю, что в течение недели мы определимся и соответствующий законопроект будет внесен. Видимо, в форме государственной корпорации или публично-правовой компании. Эта форма отрабатывается", - сказал он, выступая на лекции для слушателей образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России, которую запустили ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково".

Ранее постановлением правительства в Минстрой передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина отмечали, что Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

В выступлении Файзуллин добавил, что список переданных подрядчиков вскоре пополнится. "Сейчас еще 13 ведомств внесено в проект распоряжения, которые передадут в Минстрой для формирования заказчика свои казенные учреждения", - добавил замминистра. Вопросы реставрации также перейдут в создаваемую службу технического заказчика, добавил он.

"То есть медики больше у нас стройкой заниматься не будут, так же как и спортсмены, и министерство культуры", - сказал Файзуллин.