Хабаровский край получит средства на достройку части домов дольщиков до конца года

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат средства на завершение работ по строительству части домов дольщиков в Хабаровском крае, по которым сорваны сроки сдачи, и на выплату компенсаций до конца года. Состояние проблемных долгостроев в регионе оценит Федеральный Фонд защиты дольщиков, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Мы занимаемся сбором всех необходимых документов для того, чтобы можно было организовать процедуры оценки стоимости квадратного метра, составить реестр требований дольщиков, а также произвести строительно-техническую экспертизу. После того, как будут собраны все необходимые комплекты документов, решение о финансировании будет вынесено на заседание Наблюдательного совета фонда. Сразу скажу, что велика вероятность, что не по всем объектам решение будет принято в этом году, так как стройки застарелые и есть определенные сложности с документацией, которые мы решаем совместно с региональным минстроем и конкурсными управляющими", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора фонда Олега Овчара.

По его словам, на набсовете фонда будет принято решение по каким объектам необходима достройка, а в каких случаях целесообразнее выплатить компенсацию участникам долевого строительства. В первом случае строительные работы будет выполнять региональный Фонд защиты прав дольщиков Хабаровского края. В случае принятия решения о выплате компенсаций дольщикам средства будут перечислены через уполномоченный банк-агент.

В список долгостроев попали 11 проблемных домов, жилье в которых приобрели около 1 200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку составят около 1 млрд 310 млн рублей. Доля краевого софинансирования - 210 млн рублей.

В списке, в частности, многоэтажки нескольких компаний, строительство которых долгие годы не удавалось завершить, в том числе при содействии региональных властей, которые занимались поисками инвесторов. Речь идет о группе жилых домов в районе улицы Комсомольской компании "Лазурит", жилом комплексе по улице Трехгорной ООО "Восток-стройсервис", многоэтажке в районе улицы Рокоссовского ООО "Техмонтаж". Специалисты фонда также организовали работы по оценке достройки многоэтажки на улице Фрунзе ЖСК "Утес", собирают документацию по объекту компании ООО "Тополек". В последнем случае строительство малоэтажного дома в селе Тополево остановилась еще на стадии котлована. Специалистам фонда совместно с краевым минстроем также соберут документацию в отношении долгостроев компании ООО "Диалог", которая не смогла завершить строительство группы жилых домов в районе улиц Кавказской и Салтыкова-Щедрина.

По некоторым из объектов в отношении строительных компаний запущены конкурсные процедуры, отмечается в сообщении.