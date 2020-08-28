Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в июле превысил 360 млрд рублей, увеличившись на треть относительно июня, а средневзвешенная ставка опустилась до 7,28%, следует из опубликованной в пятницу статистики Центробанка.

Согласно данным ЦБ, в июле банки выдали ипотечных кредитов на сумму 361,97 млрд рублей, что больше на 31% относительно июня (276 млрд рублей) и на 63% по сравнению с июлем 2019 года (221,98 млрд рублей).

При этом в июле россияне взяли ипотечных кредитов на 25% больше, чем в июне (почти 146 тыс. против 116,4 тыс.). В годовом выражении рост составил 46% (в июле 2019 года было выдано 100,4 тыс. ипотечных кредитов).

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов к 1 августа увеличился до 8,131 трлн рублей (увеличение с начала года на 639 млрд, 8,5%). Объем просроченных кредитов на начало августа составил 75,6 млрд рублей - это больше на 0,6% по сравнению с июнем (75,1 млрд рублей), а также на 3% больше, чем годом ранее (73,3 млрд рублей).

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным в рублях, опустилась с 7,5% в июне до 7,28% в июле.