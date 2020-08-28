Эксперты ожидают, что новая стратегия развития Суздаля в 5 раз повысит доходы от туризма

СУЗДАЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Доходы Суздаля от туризма могут вырасти пять раз к 2030 году благодаря новой стратегии пространственного развития. Об этом в пятницу сообщил партнер "КБ Стрелка" Григорий Ревзин.

ДОМ.РФ совместно с администрацией города Суздаля и "КБ Стрелка" по поручению правительства РФ разработали стратегию пространственного развития Суздаля до 2030 года. Также разработан первоочередной план мероприятий до 2024 года, когда Суздалю исполнится 1000 лет.

"Сегодня доходы бюджета Суздаля от туризма составляют 18 млн рублей. Мы хотим довести до 100 млн только доходы от туризма к 2030 году", - сказал Ревзин на презентации стратегии.

По его словам, Суздаль - исключительный русский город, однако его среда не соответствует памятникам мирового уровня, которые в нем находятся. Он также отметил, что 70% туристов приезжают в Суздаль на один день. "Главная задача, которую мы перед собой ставим, - подтянуть уровень города под уровень памятников", - подчеркнул Ревзин.

В подготовке документа участвовали более 40 экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации, рассказал на презентации стратегии заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. По его словам, главная цель стратегии - скоординировать действия администраций области и города, настроить систему эффективного управления решениями. "Это огромная работа. Мы сделаем все, чтобы помочь привлечь инвестиции для реализации этих проектов", - сказал он.

Как уточнили в ДОМ.РФ, стоимость реализации стратегии - 23,3 млрд рублей (6,7 млрд частных и 16,6 млрд бюджетных средств). Там также отметили, что 14 млрд рублей возможно привлечь по существующим программам.

О стратегии

При условии реализации стратегии к 2030 году будут инициированы более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов. В частности, стратегия предполагает развитие пешеходных маршрутов вдоль реки Каменки и исторических земляных валов, создание на них новых точек притяжения. "Мы хотим ограничить движение автобусов, чтобы человек осваивал город не за один день, а за три", - пояснил Ревзин. Планируется построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром. Кроме того, предполагается, что будет построено порядка двух кварталов таунхаусов и 200-250 домов ИЖС.

Суздаль - один из главных городов Золотого кольца. Знаковыми достопримечательностями города-музея считаются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. В 2019 году Суздаль посетили около 1,3 млн туристов.