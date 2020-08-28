Девелопер "Пионер" увеличил в первом полугодии выручку на 16%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Пионер" за первое полугодие увеличила выручку на 16% - до 18,5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба застройщика.

"Продажа квартир принесла компании 13,3 млрд руб., апартаментов - 2,7 млрд руб., машино-мест - 746 млн руб. Существенно выросли доходы от реализации коммерческой недвижимости - с 1,1 млрд руб. по итогам января - июня прошлого года до 1,5 млрд руб. в текущем отчетном периоде", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль в январе - июне 2020 года увеличилась на 25% по сравнению с первым полугодием 2019 года - до 3,2 млрд рублей. Операционная прибыль девелопера достигла 4,95 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.

За шесть месяцев текущего года в Москве и Санкт-Петербурге введено 302 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, добавили в пресс-службе.

В конце июня основатель, совладелец и генеральный директор ГК "Пионер" Андрей Грудин был найден мертвым в своем кабинете в офисе в Москве. Пресс-служба группы отмечала, что смерть Грудина не связана с финансовым положением его бизнеса.

По данным единого ресурса застройщиков, ГК "Пионер" находится на 38-м месте по объему текущего строительства. На конец августа компания возводит 359 тыс. кв. м, с переносом срока - 97 тыс. кв. м. В конце апреля 2020 года группа компаний "Пионер" получила статус системообразующего застройщика. Компания ведет строительство объектов в Москве и Санкт-Петербурге.