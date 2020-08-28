Чистая прибыль девелопера ЛСР увеличилась на 38% в первом полугодии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль девелоперской "Группы ЛСР" в первом полугодии 2020 года составила 2,57 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, следует из консолидированной промежуточной финансовой отчетности компании по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Для сравнения - чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 1,86 млрд рублей.

Согласно отчету, выручка компании за январь - июнь выросла на 3% - до 48,1 млрд рублей, тогда как годом ранее составляла 46,6 млрд рублей. Общий совокупный доход девелопера достиг 2,58 млрд рублей - рост на 52% в годовом выражении (1,694 млрд рублей в первом полугодии 2019 года).

По данным Единого ресурса застройщиков, "Группа ЛСР" занимает второе место среди российских девелоперов по объемам текущего строительства. На 1 августа компания возводила 3,2 млн кв. м. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также Свердловской области.