Более 80 семей в Калужской области получили квартиры после переезда из аварийного жилья

ТАСС, 29 августа. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша вручили в субботу ключи от новых квартир 87 семьям, ранее занимавшим аварийное жилье, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Игорь Щеголев и Владислав Шапша приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир гражданам, переселенным из ветхого и аварийного жилья. Квартиры для 87 семей в новом доме приобретены в ходе первого этапа региональной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, которая была принята в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Всего на первом этапе жилищные условия улучшили 232 человека из трех аварийных домов. До 2025 года по программе планируется расселить почти 4,5 тыс. человек из 222 многоквартирных аварийных домов. На эти цели направят 3,8 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он будет реализован в период с 2019 года по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.