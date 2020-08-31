Эксперты: цены на новостройки в городах-миллионниках выросли на 6% с начала года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рынок новостроек продемонстрировал устойчивость в условиях пандемии коронавируса, с начала 2020 года цены на строящееся жилье росли и к середине лета в городах-миллионниках увеличились на 6%. Такое мнение порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, выразили эксперты.

По сравнению с началом года стоимость квадратного метра выросла на 7% в Московской агломерации, на 9% в агломерации Санкт-Петербурга и на 6% в городах-миллионниках, рассказал порталу руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Так, в городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, цена к июлю в среднем установилась на отметке 64 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в январе составляла 60 тыс. Жилье на первичном рынке Москвы подорожало в среднем с 191 тыс. рублей за квадратный метр в январе до 206 тыс. в июле, в Московской области - с 92 тыс. до 103 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге - с 120 тыс. рублей в начале года до 126 тыс. в середине лета, в Ленинградской области - с 76 тыс. до 84 тыс. рублей.

В августе рост цен прекратился, но их снижения не наблюдается, отметила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. Среди факторов, влияющих на ценообразование, эксперт назвала переход к новой модели финансирования жилищного строительства (с 1 июля 2020 года), рост себестоимости, а также относительно высокий спрос. По ее прогнозам, квадратный метр в новостройках Москвы массового сегмента в годовом выражении может в среднем подорожать на 10%.

При оптимистичном развитии событий и сохранении высокой активности покупателей, в том числе инвесторов, желающих переложить средства из депозитов в недвижимость, до конца года можно ожидать роста цен в уже стартовавших проектах на 5-7%, рассказала порталу председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.