ЦБ видит существенный потенциал для роста ипотечного кредитования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ипотечный рынок кредитования имеет существенный потенциал для роста на фоне снижения ставок и повышения доступности ипотеки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России об анализе тенденций на российском рынке кредитования физических лиц на основе данных бюро кредитных историй.

"Ипотечное кредитование имеет значительный потенциал для развития. Оно будет происходить как за счет увеличения количества заемщиков, которое пока составляет 7,9 млн человек на 1 апреля 2020 года, так и за счет повышения доступности ипотеки в условиях снижения ставок по ипотечным кредитам. Для поддержки кредитования Банк России в апреле распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала и снизил надбавки по вновь предоставляемым кредитам", - отмечается в документе.

По данным ЦБ, на 1 апреля самые высокие показатели проникновения ипотечного кредитования наблюдались в Тюменской (9,4%) и Новосибирской (7,3%) областях, а также в Санкт Петербурге и Ленинградской области (6,7%). В Москве и Московской области уровень проникновения ипотеки составляет всего 4,9%. На фоне снижения ставок тот же уровень долговой нагрузки будет означать рост доступности кредитов и снижение стоимости обслуживания, считают в ЦБ.